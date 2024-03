Ucraina | Schlein | ‘invasione russa inaccettabile'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) Roma, 05 mar. - (Adnkronos) - Posizioni differenti da M5S sull'? “Noi non costruiamo la nostra posizione in relazione a quella degli altri ma in base a quello che crediamo giusto. Non abbiamo dubbi sul fatto che c'è stata un'invasione criminale da parte della Russia di Putin ai danni del popolo ucraino. Senza il supporto all'staremmo a discutere di come Putin ha riscritto i confini europei con la forza delle armi. Per noi come forza di sinistra, democratica, questo non è accettabile". Così Ellya Porta a Porta su Rai1. “Vuol dire che bastano le armi? No, per questo chiediamo all'Ue uno sforzo politico e diplomatico molto più forte per riuscire a creare le condizioni perché termini il conflitto e per aiutare gli ucraini a ottenere una pace giusta”.