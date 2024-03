Ucraina | pressing di Londra sulla Germania | “Fornisca i missili Taurus a lungo raggio”

(Di martedì 5 marzo 2024), 5 marzo 2024 - Diventa esplicita la sollecitazione diagli alleati della Nato a fornireall'in guerra con la Russia: sollecitazione rivolta in primis indirettamente alla, il cui cancelliere, Olaf Scholz, ha finora posto il veto all'invio a Kiev deitedeschi. A sottolinearlo è una dichiarazione rilasciata ieri dal portavoce del premier britannico Rishi Sunak in uno dei briefing di giornata e ripresa oggi da vari giornali d'oltre Manica. “Il Regno Unito - ha detto il portavoce in risposta alla domanda specifica di un giornalista e a margine della conclusione di una visita sull'isola durata diversi giorni della first lady, Oksana Zelenska, ospite durante la sua missione ...

