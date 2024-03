Ucraina | Giani firma intesa con Kiev | “Collaborazione per rispondere all’emergenza umanitaria”

Toscana, Giani firma intesa con la Regione di Kiev: FIRENZE (ITALPRESS) - Solidarietà, amicizia e collaborazione tra Toscana e la Regione di Kyiv, grazie all'Intesa firmata in videoconferenza dal president ...italpress

Distretto irriguo 8 a Castiglion Fiorentino, l'apertura ufficiale dei ‘rubinetti’ con Giani e Saccardi: Arezzo, 5 marzo 2024 – Entra in funzione il distretto irriguo numero 8 nel comune di Castiglion Fiorentino, grazie 2milioni 260mila euro di risorse PSR (Programma di sviluppo rurale) 2017-2020 e ...lanazione

Ucraina: Macron, non voglio "entrare in una logica di escalation" nella guerra in corso: Il presidente francese Emmanuel Macron non vuole "entrare in una logica di escalation" nella guerra in Ucraina. "In risposta ad una ...agenzianova