Ucraina | come si fa un golpe moderno tra omissioni e silenzi del mainstream occidentale

Per capire la potenza del Drone Magura V5 basta sapere che ha una capacità di carico di 320 kg di esplosivo. Ed è proprio questo Drone marittimo, un Magura ... (ilmessaggero)

Ecco l’ultimo “piano Ursula” per la non pace in Europa, così come riportato nell’articolo del Fatto Quotidiano: “Ursula: Prepararsi alla guerra con più armi, ... (ilgiornaleditalia)

Zelensky e la sua presunta lista di filoputiniani in Italia stanno facendo discutere. Il presidente ucraino qualche giorno fa ha dichiarato che in Italia ci ... (ilgiornaleditalia)

“Il presidente francese Macron non esclude l’invio di truppe Nato in Ucraina? Non credo che quella di Macron sia una boutade e comunque il presidente non è ... (ilfattoquotidiano)

Il Financial Times definisce 'non plausibile' lo scenario proposto dal presidente francese di inviare truppe di terra in aiuto a Kiev Emmanuel Macron ha ... (sbircialanotizia)