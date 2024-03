L'occidente si è stufato di Kiev: L'esperienza ci dice che, dall'8 agosto 1999, giorno della nomina a primo ministro della Federazione russa, Vladimir Putin ha dato sempre attuazione alle proprie minacce. Tanti i paesi e le popolazion ...italiaoggi

Attacco alla Germania: la Russia riaccende la propaganda dopo le intercettazioni sui Taurus: Un’Ucraina piccola piccola. Ridotta grosso modo alla regione ... Dnipro sono parte integrante dei confini strategici e storici della Russia», ha dichiarato ancora Medvedev, che poi ha persino ripetuto ...ilsecoloxix

Il colpo finale a decenni di Ostpolitik, Berlino deve fare una scelta di campo: La rottura è venuta a galla ieri nella virulenza dei commenti russi all’intercettazione di un colloquio fra alti militari tedeschi sulle caratteristiche e prestazioni dei missili Taurus richiesti dall ...ilsecoloxix

Guerra Gaza. Hamas: "Non sappiamo quanti sono gli ostaggi ancora vivi". LIVE: Israele non chiede ad Hamas la lista con i nomi degli ostaggi ancora in vita, ma solo il loro numero, insieme al numero dei detenuti palestinesi richiesti in cambio di ciascun sequestrato in modo da ...tg24.sky

Ucraina, ancora un rimpasto nel comando militare: la decisione di Zelensky: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha destituito Dmytro Hereha dalla carica di comandante delle Forze di supporto dell'Ucraina, sostituendolo con Oleksandr Yakovets. La nomina fa parte del ...adnkronos