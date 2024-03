Guerra Gaza. Hamas: "Non sappiamo quanti sono gli ostaggi ancora vivi". LIVE: Israele non chiede ad Hamas la lista con i nomi degli ostaggi ancora in vita, ma solo il loro numero, insieme al numero dei detenuti palestinesi richiesti in cambio di ciascun sequestrato in modo da ...tg24.sky

Ucraina, ancora un rimpasto nel comando militare: la decisione di Zelensky: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha destituito Dmytro Hereha dalla carica di comandante delle Forze di supporto dell'Ucraina, sostituendolo con Oleksandr Yakovets. La nomina fa parte del ...adnkronos

Le forze di Vladimir Putin fermano l'M1 Abrams e deridono i carri armati americani: dove è presente un esercito Ucraina È ancora sotto forte pressione dopo aver perso la piccola città strategicamente importante. Si dice che da qui provengano le riprese del drone che mostrano una ...toscanacalcio

Soldati inglesi in Ucraina, pressing Londra su Germania per missili Taurus: La Germania deve dare missili Taurus all'Ucraina. La Gran Bretagna, che ha inviato soldati in territorio ucraino con incarichi non specificati, è in pressing affinché Berlino fornisca a Kiev i missili ...adnkronos

Macron vuole mettersi alla guida dell’Europa per sconfiggere la Russia: hanno dato ancora più risalto alle parole di Macron, secondo cui l’escalation è stata fin qui inevitabile: di mese in mese, ha ricordato, gli aiuti militari che inizialmente si ritenevano esagerati ...milanofinanza