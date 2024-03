Uccide la mamma con calci e pugni | giudizio immediato per un ex pilota di rally

«Basta violenza, papà non devi più maltrattarci». Ha difeso la mamma durante l?ennesimo litigio, finendo per uccide re il padre . Una vicenda che ricorda quella ... (ilmattino)

“ volevo difendere mamma . Quando sono andata in cucina e ho provato a separarli, mio padre mi ha aggredita, mi ha seguita in camera da letto e mi ha preso a ... (ilfattoquotidiano)

Makka non andrà in carcere. Il gip non ha convalidato il provvedimento di fermo della giovane, accusata di avere ucciso il padre al culmine di una lite a Nizza ... (leggo)

Un’associazione di volontariato in nome di Pamela Mastropietro. La mamma Alessandra Verni: «Vogliamo aiutare le persone»: MACERATA «Aiutare le persone a ritrovare un benessere psico-emotivo attraverso la pratica di attività che coinvolgano: l’arte declinata in ogni sua forma, la natura e ...corriereadriatico

Bovolenta si ferma per l’addio a Sara Buratin. Giovedì 7 marzo l’addio alla mamma uccisa: Giovedì sarà giorno di lutto cittadino, per dare l’ultimo saluto a Sara Buratin, la mamma quarantenne uccisa dall’ex compagno la scorsa settimana. L’intero paese si fermerà in segno di rispetto e di ...informazione

Makka, la 18enne che ha ucciso il padre non andrà in carcere: "Grave disagio psicofisico": Il giudice per le indagini preliminari non ha convalidato il provvedimento di fermo richiesto dalla procura per Makka Sulaev, la 18enne che venerdì 1 marzo ha ucciso il padre colpendolo ... tornato a ...today