(Di martedì 5 marzo 2024) Per gli inquirenti l'uomo, 62 anni, si sarebbe sbarazzato dellaper continuare a intascarne la pensione. Il corpo è stato trovato in una zona boschiva del Parco del Ticino (Novara)

Makka Sulayev, 19 anni , la Ragazza fermata nell’Astigiano per l’omicidio del padre , Akhyad Sulaev, 50 anni , avrebbe agito per difendere la madre nel corso ... (gazzettadelsud)

Svolta nelle indagini dell'omicidio di Nizza Monferrato (Asti), in cui un uomo ieri, 1 marzo, ha perso la vita in casa al termine di una lite. Secondo quanto ... (ilmessaggero)

Uccide la madre e la sotterra: il figlio Stefano Garini aveva organizzato una messa in suo ricordo: Per gli inquirenti l’uomo, 62 anni, si sarebbe sbarazzato della madre per continuare a intascarne la pensione. Il corpo è stato trovato in una zona boschiva del Parco del Ticino, in provincia di ...fanpage

Omicidio a Nizza Monferrato: la ragazza di 18 anni che ha ucciso il padre violento va ai domiciliari: La ragazza ha raccontato di avere voluto difendere la madre, se stessa, sua sorella di 14 anni e i suoi due tre fratelli di 12 e 11 anni dalla furia dell'uomo. Il giudice Alessandro Ghio del tribunale ...torinotoday

“Vicini a Makka nel suo percorso scolastico” L’aiuto dei professori e dei compagni di liceo: «Accogliamo con sollievo la notizia che la ragazza attenderà il processo agli arresti domiciliari e restiamo a disposizione per continuare ad accompagnarla nel suo percorso scolastico. Tutta la comuni ...informazione