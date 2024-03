Tuttosport – “Inter come Red Bull con il lavoro Continuiamo così” Sul rigore…

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 5 marzo 2024) 2024-03-05 01:45:38 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da: MILANO – Non si ferma la marcia dell’capolista che piega per 2-1 il Genoa ed allunga a +15 sulla Juventus seconda in classifica. Le parole di Simone Inzaghi ai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro il Grifone: “Il destino in mano? Chiaramente, abbiamo 15 punti dalla Juve messi da parte in 33 giorni. Bisogna stare attenti, siamo tanti anni nel calcio e sappiamo che avremo tante partite ravvicinate. Ora ne avremo altre tre prima della sosta molto impegnative, ci prepareremo nel migliore dei modi. Ringrazio il gruppo perché abbiamo vinto 12 partite in 50 giorni, non dobbiamo guardare indietro ma solo avanti. Ora testa al Bologna“ Sulla prestazione di Asllani “Va fatto un plaso ad Asllani, ha fatto tre partite in una settimana ed è stato preziosissimo. È stato molto ...