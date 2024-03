Tutto quello che le alluvioni del passato non ci hanno ancora insegnato

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 5 marzo 2024) Ricorderete sicuramente le drammatiche immagini delledello scorso anno in Emilia Romagna, nelle Marche e nella Valle dell’Arno, in Toscana. E come dimenticare i disastri verificati nel 2022nelle province di Ancona e Pesaro-Urbino, come nell’isola di Ischia a Casamicciola? Danni, ingentissimi, e vittime. Cosa ciqueste tragedie checoinvolto decine di migliaia di cittadini italiani? Poco, anzi quasi nulla. I numeri sono al solito impietosi. Dal 2013 al 2019 sono stati spesi circa 20 miliardi di euro per le emergenze causate dal dissesto idrogeologico – frane,, crolli – ma soltanto 2 miliardi per prevenirli. Con il risultato che oggi per mettere in sicurezza la quasi totalità del territorio italiano, soggetto a rischi, bisognerebbe ...