(Di martedì 5 marzo 2024) Tre percorsi: la Half-Marathon, i 10 chilometri e 200 metri e i 5 chilometri. È stata presentata ieri la 17° edizione della Scapadoro che si correrà ail prossimo 17. Proprio perché quel giorno ricorre la festività di San, le t-shirt ufficiali saranno verdi e le medaglie a forma di quadrifoglio. Pettorali "contingentati" per le tre gare in modo da assicurare il miglior servizio possibile e iscrizioni che potranno essere perfezionate solo online sul sito www.endu.net . Umberto Zanichelli

Nuova puntata con il format Inter NOS di Inter -News.it! L’appuntamento fisso in video di ogni lunedì, oggi eccezionalmente alle 18:30, con Romina Sorbelli in ... (inter-news)

A meno di una settimana dal voto in Abruzzo, nel centrodestra aumenta la fiducia di portare a casa la riconferma di Marco Marsilio . In una regione che ... (secoloditalia)

Tutto pronto a Vigevano: il 17 marzo torna la Scarpadoro. Nel segno di San Patrizio: Presentata la 17° edizione della Scapadoro a Vigevano il 17 marzo, con tre percorsi e t-shirt verdi in onore di San Patrizio. Iscrizioni online su www.endu.net.ilgiorno

Reggio BiC, febbre Eurocup. Il Presidente D’Anna: “sono carichissima”: E’ Tutto pronto. 8 e 9 marzo a Reggio Calabria andrà in scena l’Eurocup. Al Palacalafiore si giocherà il gruppo A dell’Eurocup 3 2024, che vedrà presente anche la Multiservice 5d Reggio Calabria BiC ...strettoweb

Meloni in campo per Marsilio: Tutto pronto per il comizio di Pescara coi leader del centrodestra: Lì, dove Tutto nacque. Perché nel 2017 fu un risultato storico la vittoria di Marco Marsilio in una Regione che è sempre stata un «latifondo bianco» e, anche nella Seconda Repubblica, le elezioni si v ...informazione

Chiara Ferragni: "Social bellissimi fino a quando va Tutto bene, poi possono diventare un incubo": Valentina Ferragni difende Chiara sul caso Balocco: "Hai sempre fatto del bene, tutti sbagliamo" Con una storia su Instagram, Valentina Ferragni difende la sorella Chiara sul "caso Balocco" nel quale ...youmedia.fanpage

Appennino, sanità alla deriva: eppur per chi governo Tutto va bene...: in programma anche la riqualificazione operativa del pronto soccorso, del 118, dell'elisoccorso, delle chirurgie generale, ortopedica e l'estensione della Tac migliorando così l'offerta per Tutto ...lapressa