Tutto pronto a Priverno per la XVIII edizione della Sagra Falia & Broccoletti

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 5 marzo 2024) Pubblicato il 5 Marzo, 2024 Lasi prepara ad accogliere appassionati e curiosi per una giornata all’insegna delle tradizioni e dei sapori di. Questa celebrazione, sostenuta dalla Regione Lazio, Arsial, il Comune die in collaborazione con Insieme Odv, Pro Locoe Centro Operativo Circe, promette un’esperienza ricca di gusto, cultura e divertimento. Le Eccellenze Locali a Tavola Lacelebra due prodotti emblematici di: la, un pane unico realizzato con farina, acqua e lievito madre, e idi Valle dell’Amaseno, noti come “Spadoni”. Questi ...