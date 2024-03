Tutti questi smartphone di Samsung non riceveranno più aggiornamenti

Mara e Barbara sono amiche e in questi anni hanno più volte parlato l’una dell’altra, soprattutto nel 2018 quando si sono ritrovate a essere competitor. Nel ... (biccy)

Grande occasione per quasi tutte le famiglie : è in arrivo il Bonus da 5000 euro . L’agevolazione ha una platea di beneficiari molto larga e quasi tutti possono ... (cityrumors)

Un tema molto caso ai cittadini italiani. Il Canone Rai, le evoluzioni varie e la possibilità di rimborso per molti italiani. Il tema in questione è più che ... (cityrumors)