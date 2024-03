Tutti insieme per un futuro migliore

(Di martedì 5 marzo 2024) La classe 3ªD della scuola media "Virgilio", guidata dalla professoressa Alessandra Fiori, ha portato a termine uno dei suoi innumerevoli progetti e il 20 novembre 2023 ha partecipato in Sala Quadri del Comune di Cremona ad una conferenza in occasione della Giornata Internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, durante la quale sono stati esposti alcuni testi, frutto della rielaborazione degli studenti. In particolare alcuni degli alunni hanno approfondito le loro riflessioni riguardanti gli articoli 18 e 19 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Unicef), sicuramente inerenti con l’argomento proposto in sala e che hanno ottenuto, con grande soddisfazione dei ragazzi, consenso, apprezzamento, ma soprattutto applausi da parte degli organizzatori e delle altre classi presenti. Gli studenti hanno descritto le esperienze di cittadinanza attiva ...

