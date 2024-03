Tutti i nuovi passi verso il riconoscimento delle malattie rare

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 5 marzo 2024) Riconoscere l’insufficienza intestinale cronica benigna (IICB) e la sindrome dell’intestino corto (SBS) come. A questo stanno lavorando associazioni e stakeholder istituzionali, con l’obiettivo di mettere a punto un sistema più strutturato e potenziato di contrasto a queste patologie, che oggi affliggono non poche persone. In particolare, pur essendo la più rarainsufficienze d’organo, l’IICB non è riconosciuta come tale all’interno del Servizio sanitario nazionale. I dati epidemiologici evidenziano che il 40% di casi di IICB è rappresentato dalla complicanza digià riconosciute dal Servizio sanitario nazionale, mentre il 60% dei casi è legato a patologie come la sindrome dell’intestino corto, che non possiedono alcun. Un tema diventato il focus ...