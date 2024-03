Tutti i giochi da collezione che fanno felici i boomer

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 5 marzo 2024) Acquistate in negozi specializzati, vendute alle aste o scambiate, le bambole, le figurine, le statuine manga sono veri pezzi da. giocattoli sono una cosa seria. Soprattutto quelli della seconda metà del secolo scorso, sono una passione ma anche un possibile investimento. Promossi a esempi della cultura pop e considerati originali oggetti artistici, hanno un loro mercato importante, con quotazioni di tutto rispetto. L’«action figure» di Vlix, uno dei giocattoli più rari del mondo di Star Wars, nel 2021 è stato venduto per quasi 24 mila dollari in un’asta di Hake’s Auctions; una statuetta in edizione limitata del personaggio Marvel Dr. Doom, prodotta da Sideshow, si vende anche a 3.500 euro se è in condizioni perfette, con tanto di scatola originale; il playset di Eternia, la mitica cittadella dei Masters of the Universe, altro giocattolo quasi introvabile, ...