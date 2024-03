Tutti “Ballerini“ nel nome di Dalla È la notte dei giovani miracoli

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) "Ciao! - scandisce a chiare lettere Nina Zilli -: siamo qui per Lucio proprio nel giorno del suo compleanno. Ma non siamo alla ricerca del nuovo, siamo alla ricerca della sua unicità. E allora ‘Balla, balla, ballerino’". Luci spente, su il sipario: in scena ci sono i musicisti più innovativi e italenti del domani. La seconda edizione di ‘Ciao–Rassegna Lucio’ porta sul palco del Teatro Celebrazioni di Bologna gli artisti capaci di mostrare la propria vocazione senza piegarsi alle logiche di mercato, di distinguersimassa. Capaci, insomma, di raccogliere quell’eredità artistica e quella vocazione poetica del grande cantautore bolognese, di cui proprio ieri ricorreva l’ottantunesimo anniversarionascita. La serata inizia e il palco è un incanto: una composizione di ...