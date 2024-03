Turismo in allarme Spiaggia | si cercano cinquecento stagionali | Difficile trovarli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 5 marzo 2024) Non solo alberghi, ristoranti e imprese artigianali: anche le spiaggeaiutanti bagnini. Disperatamente. Un’attività che interessa sempre meno le giovani generazioni. Ne mancano - in vista della stagione balneare al via tra poco più di due mesi - in media un paio a stabilimento. Ovvero, quasi 500 solo a Rimini, il doppio su scala provinciale. "E’ un problema enorme, e non è questione di retribuzione – attacca Vainer Nanni, storico bagnino avvocato, titolare del Bagno 128 –. Il problema è che non si presenta nessuno. Mentre fino a 10 anni fa a primavera c’era la fila, di ragazzi e anche adulti. Vero che stare al caldo e al sole è faticoso, ma oggi i genitori sono meno disposti a far fare la stagione ai figli giovanissimi, mentre un tempo era normale lavorare una volta finita la scuola". Una situazione che accomuna numerosi settori produttivi, non solo a Rimini. ...