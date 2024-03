Tuffi | azzurri a Roma dal 15 al 17 marzo puntando Berlino

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 5 marzo 2024) Chiusa la prima tappa di Coppa del Mondo dia Montreal, in Canada. Glitornano a lavorare adal 15 al 17al Centro di preparazione olimpica intitolato a Giulio Onesti. In vista della prossima tappa della World Cup, che si svolgerà adal 21 al 24, sono stati convocati: Elena Bertocchi (Esercito/Canottieri Milano), Maia Biginelli (Fiamme Oro), Riccardo Giovannini (Fiamme Oro), Sarah Jodoin di Maria (Marina Militare/MR Sport F.lli Marconi), Andreas Sargent Larsen (Fiamme Oro/CC Aniene), Lorenzo Marsaglia (Marina Militare/CC Aniene), Giovanni Tocci (Esercito/AQA Cosenza). All’interno dello staff tecnico è stato inoltre inserito il Direttore Tecnico, Oscar Bertone, che seguirà gli atleti in Germania. SportFace.