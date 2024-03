Truffa del finto carabiniere | si fa consegnare i soldi e scappa Fermato sul treno per Napoli

(Di martedì 5 marzo 2024) Pistoia, 5 marzo 2024 – Il modus operandi è sempre lo stesso: la telefonata di un, il figlio o la figlia che hanno provocato un grave incidente, la richiesta di denaro. Solo che stavolta il tentativo diè stato scoperto e sventato dalla squadra mobile e dalla polizia ferroviaria di Pistoia. Il protagonista della vicenda è un 21enne di, individuato come presunto responsabile del reato diaggravata ai danni di persone anziane. La vittima, in questo caso, è una donna di 83 anni, la quale ha ricevuto una chiamata al telefono fisso di casa nella quale un interlocutore si è qualificato come maresciallo dei carabinieri e le ha detto che la figlia aveva provocato un grave incidente, investendo una persona che al momento era ricoverata in ospedale in gravi condizioni, ...

Caserta . È accaduto nella tarda serata del 28 febbraio in via Camusso a Caserta , dove un 33enne del napoletano, già noto alle forze dell’ordine, è stato ... (casertanotizie)

Truffa agli anziani nel Nord Italia, 4 arresti: come funziona il raggiro che frutta fino ai 12 mila euro: I Carabinieri hanno eseguito 4 arresti nelle province di Milano e Napoli al culmine di un'indagine su una Truffa agli anziani: come funzionava il raggiro.notizie.virgilio

Come funziona il trucco del finto avvocato: così tra Lombardia e Piemonte sono finiti nella rete decine di anziani: I carabinieri del comando provinciale di Monza hanno sgominato con 4 arresti per associazione per delinquere finalizzata alla Truffa aggravata una banda che commetteva truffe ai danni di persone ...laprovinciapavese.gelocal

Finto carabiniere arrestato a Pistoia: aveva Truffato anziana: Un 21enne di Napoli che si era spacciato come finto maresciallo dei carabinieri per una Truffa è stato arrestato a Pistoia dalla ... prima di prendere un treno per napoli. Nelle tasche del cappotto ...gonews