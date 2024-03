Trentino | approvata la legge che regolamenta l’abbattimento degli orsi | se ne potranno uccidere fino a otto all’anno se pericolosi o ‘confidenti’

TRENTO – approvata la legge per l’abbattimento fino a otto orsi l’anno: “Con l’approvazione della legge per l'abbattimento fino a otto orsi l'anno, la Provincia autonoma di Trento (Pat) vince la maglia nera in tutela ...obiettivonews

Consiglio Trento approva legge per abbattere 8 orsi all'anno: Il Consiglio provinciale di Trento ha approvato ieri in tarda serata, con due no (Coppola e Degasperi), 11 astenuti 19 sì, il ddl dell'assessore Failoni sull'abbattimento degli orsi ritenuti "problema ...ansa

Il Parlamento francese approva la riforma: l'aborto è nella Costituzione: Modifica della carta fondamentale approvata dalla schiacciante maggioranza dei membri del parlamento eccezionalmente riuniti in congresso a Versailles: 780 voti a favore, 72 contro ...giornaletrentino