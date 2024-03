(Di martedì 5 marzo 2024) (Adnkronos) –to inil disegno diche regolamenta l'di. Lo ha annunciato il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti. "Come avevamo promesso ieri sera, in consiglio provinciale, abbiamoto lache prevede l'di 8pericolosi all'anno inper i prossimi tre anni. La nostra priorità è garantire

Trentino approva legge per abbattimento orsi: se ne potranno uccidere 8 all'anno: approvato in Trentino il disegno di legge che regolamenta l'abbattimento di orsi. Lo ha annunciato il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti. "Come avevamo promesso ieri sera, in consiglio ...adnkronos

Abbattimento orsi pericolosi, via libera dal Consiglio provinciale di Trento: Mentre il Consiglio provinciale di Trento era impegnato in una lunghissima seduta, conclusasi nella notte, all’esterno si affrontavano infatti animalisti e forze dell'ordine. approvata con 19 voti a ...tg24.sky

Clima, a Trento parte la prima sperimentazione di assemblea cittadina: TRENTO. Cinquanta cittadini del Comune di Trento saranno coinvolti ... Il Consiglio comunale ha quasi totalmente approvato tutte le azioni maturate all'interno dell'assemblea. "Il clima sta cambiando ...giornaletrentino