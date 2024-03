Trent’anni di ‘Catartica’ | Marlene Kuntz | «Gli alti e bassi del rock? Un peccato | non una tragedia»

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di martedì 5 marzo 2024) Il 13 maggio del 1994 irilasciavano Catartica, il loro disco d’esordio: un debutto faticoso che ha lasciato un segno nella scena italiana. Sono trascorsi 30 anni da allora e la band ha deciso di celebrare questo anniversario con l’uscita della ristampa dell’album – disponibile dell’8 marzo nel formato CD e doppio LP, entrambi con libretto con foto inedite e un Box Deluxe in edizione limitata e numerata – e con un tour in partenza il 12 marzo. Non solo: dal 29 febbraio è disponibile in digitale Fine della danza, traccia inedita contenuta anche nella musicassetta del ricercatissimo bootleg DEMOSONICI. È inoltre già disponibile il video di Nuotando nell’aria, realizzato con immagini e video di repertorio e dal 6 marzo sarà disponibile online anche il video di Lieve. «Siamo carichi, vogliosi, motivati. – dice subito Cristiano Godano – ...