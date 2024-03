Travolta da una moto mentre attraversa sulle strisce pedonali | Alessia lotta tra la vita e la morte

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 5 marzo 2024) La strada è vuota.standoquando, giunta a metà della carreggiata, arriva unadi grossa cilindrata a velocità sostenuta guidata da un 53enne, che la prende in pieno. Un impatto violentissimo:fa un volo di diversi metri e sbatte la testa sull’asfalto. A terra, un lago di sangue.Leggi anche: Schianto terribile in tangenziale: Marcello muore a 51 anni. Lascia la moglie e due figli Il terribile incidenteV., 43 anni, in queste ore stando tra lae la. L’incidente si verificato ieri in corso Vittorio Emanuele, all’altezza del civico 118.era a piedi quando è stata centrata da una ...