Trattori | Meloni | ' non ho avuto bisogno di vederli in piazza per capirne difficoltà'

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - "Non ho avuto bisogno di vedere i Trattori in piazza per sapere che gli agricoltori avevano oggettivamente delle difficoltà. Le norme dell'Ue non hanno avviato una transizione ecologica, ma una transizione ideologica". Così la premier Giorgia Meloni, in un evento elettorale alla Confcommercio di Teramo per Marsilio presidente.

Trattori, la protesta torna in strada a Fermo: «Tuteliamo anche la vostra salute»: FERMO Nemmeno la pioggia ha fermato i Trattori. Più di 50 mezzi hanno stazionato al parcheggio del Multiplex di Campiglione, 15 quelli autorizzati a partecipare al corteo ...corriereadriatico

Sono rimasti solo 200 complottisti. Il declino senza ascesa dei Trattori di Calvani: La fotografia di piazza Santi Apostoli: il movimento s'è dissolto, seguendo la stessa parabola dei Forconi. "Dove sta la gente", si chiede infatti ...huffingtonpost