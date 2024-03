Trattori ancora alla carica La protesta si amplifica | No agricoltori | no futuro | In ginocchio per i debiti

(Di martedì 5 marzo 2024) Suonano il clacson e chiedono scusa per i disagi ma hanno bisogno di far sentire la loro voce e si affidano al motore del trattore per farlo. Sono tornati sulla strada glidel territorio, il 7 febbraio erano sulla costa, stavolta hanno attraversato la città per tutta la giornata di ieri, in mezzo al traffico, con la pioggia e tutto il malumore accumulato da mesi, forse anni di mancate risposte e di complicazioni sempre più grandi. per tutto parla Alex Paolucci, giovane agricoltore che havoglia di credere in uncerto per un settore che parla di qualità, di salute, di attenzione per l’ambiente: "Eppure molte aziende sono a rischio, non riusciamo più a reggere, a fine anno i conti si fanno male. Soffriamo di concorrenza sleale, di eccesso di burocrazia, di costi esagerati. L’innovazione che dobbiamo fare, con ...

