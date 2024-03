Tragico incidente in una casa di riposo | donna di 99 anni cade a terra ma i sanitari non chiamano i soccorsi Denunciati in tre

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 5 marzo 2024) Pubblicato il 5 Marzo, 2024 Ieri pomeriggio i Carabinieri del comando provincia di Latina hanno provveduto a denunciare due donne e un uomo, rispettivamente nati nel 2003, 1950 e 1972 e tutti residenti nel capoluogo. Sono ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di omissione di soccorso e responsabilità colposa per lesioni personali nell’ambitoo. Nel loro ruolo di operatore e responsabili di una comunità alloggio per anziani di Latina, in assenza di linee guida e protocolli in merito, non hanno contattato tempestivamente idopo che unadi 99era caduta accidentalmente nella struttura nella quale lavorano. Laè poi deceduta il 13 febbraio per emorragia celebrale.