Tragedia sfiorata a Civitavecchia | fuga di gas nella notte | due ragazzi intossicati

(Di martedì 5 marzo 2024), 5 marzo 2023-Un delicato interventoper i Vigili del Fuoco, in via Pietro Pardi numero 7. I Vigli sono stati allertati a mezzae mezza per una fuoriuscita di sostanza nociva: si è inizialmente ipotizzato si trattasse di monossido di carbonio. I sanitari del 118 hanno soccorso subito duelì residenti, e li hanno trasportati per intossicazione al civico ospitale di. I Vigili del Fuoco dicon strumentazione dedicata alla ricerca di sostanze volatili, hanno scandagliato tutto lo stabile di via Pietro Pardi, confermando la fuoriuscita di monossido. L’hanno individuata all’interno delle tubature dell’acqua per il riscaldamento, hanno subito chiuso il contatore del gas che ...

Cormano, ragazzina di 12 anni investita in via dei Giovi. Tragedia sfiorata: Cormano, 4 marzo 2024 – Investimento di una bambina in via dei Giovi, all’incrocio con via Figini, questa mattina. È successo alle 7.30: una ragazzina di 12 anni ha attraversato improvvisamente il tra ...ilgiorno

Tragedia sfiorata: auto resta bloccata tra le sbarre nel passaggio a livello di Sorbolo: È ancora bloccata la circolazione lungo via Mantova a Sorbolo, a causa di un automobilista che non si è fermato al suono di allerta della discesa delle sbarre del passaggio a livello per consentire il ...gazzettadiparma

Spara all’auto del figlio, Tragedia sfiorata nel Canavese: Spara all’auto del figlio al culmine di una lite, Tragedia sfiorata a Robassomero, centro del Canavese. Protagonista un ex imprenditore, all’origine del diverbio ci sarebbero problemi di ...laprovinciadibiella