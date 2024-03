Tragedia ad Eboli | figlio 47enne uccide il padre

(Di martedì 5 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ unamaturata in ambito familiare quella che si è consumata in un’abitazione nel comune didove un uomo di 47 anni affetto da problemi di natura psichica ha colpito, utilizzando un coltello, il, un uomo di 76 anni. Un colpo netto alla gola che ha ferito in maniera mortale il genitore . sono ancora chiare non è ancora chiara la dinamica né il movente che ha spinto ilal tragico gesto costato la vita al genitore. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri della compagnia diguidati dal capitano Greta Gentili. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

