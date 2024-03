Tragedia a San Nicola la Strada | investito e ucciso da un camion in corsa 

(Di martedì 5 marzo 2024)questa mattina poco prima dell’alba a Sanla. Un uomo di origini straniere è statoda un mezzo pesante in corsa sul viale Carlo III. Come riporta Edizione Caserta, i fatti sono accaduti tra la zona del Todis e quella dello svincolo per l’Hotel Pisani.nel casertano,e L'articolo Teleclubitalia.

Una Tragedia si è consumata questa mattina poco prima delle 8 nella stazione ferroviaria di Felizzano, in provincia di Alessandria . Un ragazzo , di cui non si ... (orizzontescuola)

Da quanto è emerso, il giovane era ospite di una comunità per minori del paese e avrebbe attraversato i binari per raggiungere un altro convoglio (ilgiornale)

Tragedia a Villa San Giovanni, uomo molto noto stroncato da infarto: città in lutto: Cliccando sul link ‘Rifiuta e chiudi’, verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il consenso per i cookie tranne che per quelli tecnici.strettoweb

Falò di San Giuseppe: saranno quattro. Ecco dove: Esclusione di garanzie L’Editore non riconosce alcuna garanzia al di là di quanto previsto con le presenti Condizioni Generali: l’utilizzo del Servizio avverrà sotto la piena ed esclusiva ...tarantobuonasera

Tragedia a Stezzano, una persona è morta travolta da un treno: L'allarme è scattato alle 16.55 in via Santuario. Una persona è stata travolta dal treno 2233 (Milano Centrale 16:05 - Bergamo 16:53) e non ce l'ha fatta. Non si conoscono le cause, se una distrazione ...primatreviglio