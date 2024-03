Tragedia a casa Navalny

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 5 marzo 2024) Ho visto i funerali die ho provato pietà per la madre, straziata tra la perdita del figlio, le minacce delle autorità e la propaganda degli anti Putin. Ardea SonninoVia email Gentile lettrice, Lyudmila, la madre di Alexei, è una figura dagreca, anzi russa. Ha respinto la richiesta delle autorità che il funerale si svolgesse in un luogo segreto ed è apparsa in video, vestita di nero dalla testa ai piedi, dolorante ma ferma. Come in tutte le tragedie, anche qui c’è una protagonista e un’antagonista, ovvero la moglie di, Yulia, che mi pare l’anima nera di questa storia. Da anni vive all’estero, non è mai andata a trovare il marito in carcere e si è impossessata di tutti i suoi beni escludendo dall’eredità il figlio di lui, nato da una precedente unione. Timorosa di perdere i ...