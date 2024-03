Traffico Roma del 05-03-2024 ore 19 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 5 marzo 2024) Luceverdementovati all’ascolto proseguono disagi alin A1Napoli a causa di un incidente risolto ancora 5 km di coda tra Valmontone e il video per la diramazione diSud in direzione della capitale si consiglia percorso alternativo lungo via Casilina rientro a San Cesareo sulla diramazione disud è proprio sulla diramazione diSud per un veicolo in panne incolonnamenti da Torrenova a Monte Porzio Catone verso l’autostrada A1 sul Raccordo Anulare code interna tra Nomentana e Casilina in carreggiata esterna code a tratti tra le uscite BivioFiumicino e via XXIV sul tratto Urbano della all’Aquila abbiamo incolonnamenti verso il a partire da Tor Cervara la polizia locale Ci segnala incidente su via del Foro Italico con cuore da viale ...