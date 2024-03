Traffico Roma del 05-03-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 5 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità prudenza nella guida per un incidente in A1-napoli code tra via diramazioneSud Valmontone nei due sensi di marcia incidente code anche lungo la diramazione dinord tra Castelnuovo di Porto è Fianono in direzione dell’autostrada del Sole tratto Urbano della A24L’Aquila abbiamo incolonnamenti per un veicolo in panne da Portonaccio verso il bivio per la tangenziale est la polizia locale segnale incidente Concorde su via Flaminia nella galleria al km 14 all’altezza di Prima Porta verso fuorichiusura temporanea per una manifestazione di Piazzale del verano tra via dei Reti e via Tiburtina trasporto ferroviario da oggi la lineaPisa ...