Traffico Roma del 05-03-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 5 marzo 2024) Luceverdementovati dalla redazionein aumento sul raccordo anulare con rallentamenti e code a tratti in esterna tra le uscite Pontina bivio diramazioneSud interna brevi rallentamenti tra Bibbia 24 e Casilina per lavori code su via Salaria all’altezza di Settebagni in direzione di Monterotondo trafficata via Nomentana da viale Sora la verso il Gratta la frequenta senso su via del Foro Italico dove si viaggia in coda a tratti tra Corso di Francia e Salaria nei due sensi di marcia in tangenziale code verso San Giovanni tra via Prenestina & Viale Castro incolonnamenti lungo via della Pineta Sacchetti nei pressi di Largo Agostino Gemelli nei due sensi di marcia la polizia locale Ci segnala un incidente in Piazza di Cinecittà rallentamenti nei pressi di via Tuscolana trasporto vi informiamo per la metro a che la ...