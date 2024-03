Traffico Roma del 05-03-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 5 marzo 2024) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione aNordin coda su via Flaminia tra il raccordo anulare due punti e sulla via Salaria tra Villa Spada e la tangenziale sul tratto Urbano A24 Siete in coda pertra il raccordo è l’ingresso con la tangenziale passiamo sul grande raccordo anulare rallentamenti e code perin carreggiata interna tra l’uscita è casidi ne abbia sulla tangenziale si rallenta pertra l’uscita di via Nomentana via dei Campi Sportivi direzione stadio fuori raccordo coda persu via Cristoforo Colombo 3 Casal Palocco e via di Malafede in direzione Eur notizia che riguarda il trasporto pubblico ferroviario rallentata la linea-formia-napoli per un problema tecnico a un treno ...