Tra vecchia e nuova Pa. La lezione del '93 nel libro di Sacconi e Verbaro

(Di martedì 5 marzo 2024) Era il 1993 quando prendeva corpo il decreto legislativo 29/1993 con il quale tentare uno dei più profondi tentativi di riforma organica che l’Italia avesse mai conosciuto dal 1865, quattro anni dopo l’Unità, fino ad allora. Era la Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, l’apice di dieci anni di dibattito politico sulla necessità di mettere mano all’apparato statale, in tutte le sue forme e di dare alla dirigenza pubblica l’abito del manager privato. Si tentava, insomma, la più grande modernizzazione del sistema amministrativo e si gettavano le basi per la prima, vera, stagione delle privatizzazioni (Eni, Enel, Telecom, Alitalia, Ina, tra tutte), che avrebbero preso forma da lì a venire, dando vita a un’operazione da 176 mila miliardi di lire. Ma non tutto andò come previsto e molti interventi ...