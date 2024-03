Totti lancia le sue uova di pasqua | parte del ricavato in beneficenza

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 5 marzo 2024) Francescohato la sua linea didi: per ogni uovo vendutodelandrà in benefincenza Francescoha deciso dire, in collaborazione con il Policlinco Campus Biomedico di Trigoria, una linea didiil cuiandrà a finanziare la ricerca sulle patologie degenerative. A comunicarlo è l’ex capitano della Roma sui propri canali Instagram. Di seguito le sue parole. «Ciao a tutti, oggi sono stato al Policlinico Campus Biomedico di Trigoria a Roma a regalare lediai pazienti. E che… quelle con il mio nome! Vi racconto l’iniziativa: ho firmato mesi fa un contratto con la ...