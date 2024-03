Toscana tour | il salto ostacoli mondiale all’Arezzo Equestrian Centre

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 5 marzo 2024) Arezzo, 5 marzo 2024 – La grande equitazione torna ad Arezzo. Merito di, il Concorso Internazionale di(CSI) organizzato da Arezzocon il patrocinio del Comune di Arezzo e la collaborazione di Fieracavalli Verona che segna il traguardo delle diciotto edizioni. L’evento sportivo tra i più attesi in Italia quest’anno rilancia: saranno ben cinque le settimane di gara in calendario nelle strutture di San Zeno, divise in due periodi: il1, dal 7 al 17 marzo e il2, dal 26 al 31 marzo e dal 2 al 14 di aprile. Oltre duemila cavalieri e amazzoni provenienti da trenta nazioni del globo si contenderanno un montepremi totale di 900.000 euro, diviso tra le ...