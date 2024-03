Torino | Juric out con il Napoli | un’attenzione particolare è rivolta è rivolta a Djidji”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 5 marzo 2024) L’edizione torinese de La Repubblica ha fatto il punto sulla possibile squalifica di Ivan, allenatore del, e sulle possibili mosse per la sfida del Maradona contro il: oggi è il giorno del verdetto del giudice sportivo per il tecnico delIvan“Oltre alla squalifica scontata di Ricci, espulso contro la Fiorentina, oggi è il giorno del verdetto del giudice sportivo per il tecnico delIvan. Era diffidato e nel finale di gara contro la squadra di Italiano è stato espulso per doppia ammonizione, con l’aggravante della minacciaal collega Italiano (“ti taglio la gola”). Risultato:lascerà la panchina al vice Matteo Paro per non meno ...