Tirreno-Adriatico 2024 | tappa di oggi Camaiore-Follonica | orari | tv | programma | altimetria Milan ci prova in volata

(Di martedì 5 marzo 2024) Dopo la spettacolare cronometro iniziale a Lido diche ha premiato Juan Ayuso, leader della classifica generale, ripartelacon la seconda. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso,e favoriti. PERCORSO SECONDAlunga, ma senza troppe insidie. L’unico GPM di giornata è quello di Castellina Marittima (5.7 km al 3.6% di pendenza media), posto ad oltre 100 chilometri al traguardo. Da lì in poi tanta pianura prima della scontatafinale.FAVORITI Fior fior di velocisti al via della Corsa dei due Mari. Il più atteso, dopo le performance ...

Strade Bianche, Masetti ok. Aleotti alla Tirreno-Adriatico: mentre nelle gara dominata da Pogacar il finalese Giovanni Aleotti è stato costretto al ritiro per una caduta per fortuna non grave e ieri ha potuto prendere il via alla Tirreno-Adriatico alla prima ...ilrestodelcarlino

Il grande ciclismo nel Golfo. Arriva la Tirreno-Adriatico. Traguardo in via Romagna: Il sindaco. Benini: "Una grande opportunità per la nostra terra". C’è anche Ivan Basso. Il grande ciclismo arriva nel Golfo: oggi la Tirreno-Adriatico, la corsa dei Due Mari tornerà a Follonica con la ...lanazione

Doccia fredda, salta il Challenger: impianto Maggioni di San Benedetto senza requisiti tecnici: Dopo tanti anni perdiamo uno degli appuntamenti più importanti sul fronte sportivo, forse la manifestazione più grande insieme alla Tirreno Adriatico. Avevo tenuto a battesimo il Challenger quando ero ...corriereadriatico

Tirreno Adriatico, la tappa da Sassoferrato a Cagli, una vetrina per 11 comuni: FRONTONE E’ scattato il countdown per l'attesissima sesta tappa della Tirreno Adriatico che sabato da Sassoferrato porterà i ciclisti a Cagli (Monte Petrano). Partenza prevista ...corriereadriatico

Modifiche servizio TPL per gara Tirreno - Adriatico: Follonica: Autolinee Toscane informa che, martedì 5 marzo 2024, per consentire lo svolgimento della gara ciclistica Tirreno-Adriatico, dalle ore 5.00 alle ore 21.00, vi saranno modifiche nel servizio ...maremmanews