Tirreno-Adriatico 2024 | tappa 2 | vince Philipsen Ordine d' arrivo e classifica generale

(Di martedì 5 marzo 2024) Follonica, 5 marzo- La2, la prima in linea, delladopo 199 km di gara conduce la carovana da Camaiore a Follonica, dove are è Jasper, che si ritrova la volata involontariamente tirata da Tim Merlier, l'altro grande favorito di giornata che ha il demerito di partire troppo presto. Niente da fare invece per altri velocisti motlo attesi: tra essi Mark Cavendish, appiedato da una foratura, mentre va ancora peggio a Chris Froome, che finisce addirittura sull'asfalto in una delle tante cadute avvenute nel finale. Laè ancora guidata da Juan Ayuso, che continua a precedere di appena 1'' un Filippo Ganna che oggi ha provato invano a entrare nella volata. Niente da fare: ...