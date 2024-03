Tirreno-Adriatico 2024 | ordine di arrivo e classifica seconda tappa | Philipsen si impone in volata su Merlier

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 5 marzo 2024) Jaspersi aggiudica lacon cui si è conclusa ladella, la 198 chilometri da Camaiore a Follonica. Il corridore della Alpecin-Deceuninck, al primo successo stagionale, è riuscito ad avere la meglio allo sprint sul connazionale Tim, in una top-10 che vede presenti anche due azzurri: Giovanni Lonardi in ottava posizione e Jonathan Milan in decima. Juan Ayuso conserva la maglia azzurra di leader della generale. LA– Mattinata che parte con una fuga che coinvolge quattro corridori: Lorenzo Quartucci, Jan Stöckli (Corratec-Vini Fantini), Davide Bais (Polti-Kometa) e Filippo Magli (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) trovano l’allungo giusto e vanno in avanscoperta, raggiundendo ...