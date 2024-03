Tirreno-Adriatico 2024 | Jasper Philipsen batte Tim Merlier a Follonica Ottavo Lonardi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 5 marzo 2024)trova la prima vittoria della stagione: seconda tappa dellache premia il belga dell’Alpecin-Deceuninck, abile a destreggiarsi in una volata confusa sul traguardo di. Per la Maglia Verde dell’ultimo Tour de France terza vittoria nella Corsa dei due Mari, successo numero 43 della carriera. Resta leader della classifica generale dopo la cronometro di ieri Juan Ayuso (UAE Emirates). Quattro uomini hanno animato la prima parte di gara: Lorenzo Quartucci (Team Corratec – Vini Fantini), Jan Stockli (Team Corratec – Vini Fantini), Filippo Magli (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) e Davide Bais (Team Polti Kometa). Il gruppo ha gestito la situazione, lasciando un vantaggio contenuto per poi andare a rimontare con il passare dei chilometri. La corsa si è infiammata ...