Tifosi della Lazio a Monaco | saluti romani e cori per il Duce VIDEO

Questa sera la sfida di Champions League tra Bayern Monaco e Lazio , ritorno degli ottavi di finale. La Lazio deve difendere l’1-0 dell’andata per approdare ai ... (ilnapolista)

Le urla “Duce , duce” nel luogo dove è nato il nazismo. È l’antipasto della partita di Champions League in programma oggi a Monaco tra Bayern e Lazio . ... (ilfattoquotidiano)

cori di ispirazione fascista, esaltazione del Duce e saluti romani . Decine di tifosi della Lazio , arrivati a Monaco di Baviera per sostenere la squadra ... (open.online)

Canti e cori per inneggiare la Lazio attesa dal ritorno di Champions League contro il Bayern Monaco . Ma anche un coro " duce , duce " e braccia tese: è quanto ... (gazzettadelsud)

Atteggiamenti inaccettabili dei Tifosi della Lazio a Monaco: un capitolo oscuro: Alcuni Tifosi della Lazio a Monaco scatenano indignazione internazionale. Saluti romani e cori per il Duce al Hofbräuhaus. In una serata che doveva essere dedicata allo sport e alla passione per il ...newsmondo

