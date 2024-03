“Ti ammazzo” e poi prova ad accoltellare la ex… denunciato 27enne pontino

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 5 marzo 2024) Pubblicato il 5 Marzo, 2024 “Ti massacro. Ti”. Queste le terribili minacce fatte, dopo la fine della loro relazione, da un giovane di 27 anni che ora è sotto inchiesta per atti persecutori nei confronti della sua ex fidanzata, una 21enne. Tutti e due i ragazzi sono di Latina. Dopo sette mesi di relazione, la giovane aveva scelto di porre fine al legame sentimentale, innescando una serie di comportamenti ossessivi e pericolosi da parte dell’ex partner. Un Comportamento Possessivo e Ossessivo L’indagato, descritto come estremamente geloso e possessivo, esercitava un controllo continuo sulla ragazza, esigendo costanti aggiornamenti sulla sua ubicazione e attività. “Mandami una foto o fammi una videochiamata da dove stai”, chiedeva con insistenza, una richiesta che trascendeva i normali confini della gelosia per entrare in territorio pericolosamente ...