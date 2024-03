Thuram | «Gruppo Inter non nato adesso! Vogliamo vincere ancora»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 5 marzo 2024)è il protagonista di un servizio del magazine GQ, dove parla di temi relativi al campo e fuori. L’attaccante dell’mostra la sua volontà dialtri trofei, dopo la Supercoppa Italiana di gennaio. UN ESEMPIO – Marcusattira anche chi non tratta solo lo sport. L’attaccante dell’è stato individuato da GQ per un’vista a 360°. Questo un breve estratto, con la possibilità di leggere le parole complete: «La cosa più importante per giocare bene a calcio è amare il calcio. Quando ami giocare, ami anche tutta la fatica, gli aspetti meno divertenti di questo sport, ti sforzi sia per te che per il compagno. In questanon c’è nessuno che non ami il calcio, siamo undi venticinque persone, alle quali devi aggiungere ...