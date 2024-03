Thuram già in formato Atletico Madrid | l’Inter riabbraccia ‘Tikus’

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 5 marzo 2024)ha rivisto in campo Marcus. L’attaccante nerazzurro si è preso la sua scena anche contro il Genoa: recuperato dal fastidio muscolare, ora è pronto per rientrare titolare. LAVORO – Marcussi è ripreso. L’attaccante francese, dopo lo stop rimediato a metà febbraio e che l’ha costretto a restare fuori, è tornato a indossare la camiseta nerazzurra. Anche in vista della partita contro il Bologna, un vero scontro al vertice, i minuti messi in campo contro il Genoa sono oro puro sia per l’attaccante stesso che per Simone Inzaghi così da poter valutare meglio la sua ripresa.non vedeva l’erbetta verde dal primo tempo contro l’in Champions League quando aveva riportato il problema muscolare all’adduttore. Adesso pare sia ...