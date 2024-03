The Bluff | Karl Urban e Priyanka Chopra Jonas nel film di pirati prodotto dai fratelli Russo

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 5 marzo 2024) Alla regia della pellicola ci sarà il regista del recente successo ancora nelle sale Bob Marley - One Love AGBO, la casa di produzione di Joe e Anthony, produrrà The, nuovopiratesco conprotagonisti. I due sono in trattative per recitare nelche verrà diretto dal regista di Bob Marley - One Love Frank E. Flowers. La pellicola riuniràe i, dopo la loro collaborazione per Citadel di Prime Video, franchise che ha debuttato in streaming l'anno scorso grazie a MGM e Amazon. Tuttavia, Citadel si è rivelata un flop pesantissimo per lo studio, ma ciononostante la seconda stagione sta per ...