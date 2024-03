Thales Alenia Space taglia 1 300 posti di lavoro | il piano della joint venture di Leonardo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 5 marzo 2024) Il gruppoha annunciato il taglio di 1.300diall’interno di, laaerospaziale con l’italiana. La multinazionale francese specializzata nella produzione di apparecchi per i settori dell’aeronautica, dello spazio edifesa, ha presentato ildi esuberi necessario per fronteggiare il calodomanda nel settore delle telecomunicazioni commerciali, assicurando che la riorganizzazione sarà effettuata di intesa con i sindacati. Ildei tagli diIldi esuberi sarà messo in atto tra il 2024 e il 2025 e riguarderà 1.300 lavoratori, mille dei quali ...