“Test psicologici ai magistrati” | pure la Camera spinge il governo | sì dal centrodestra e Azione M5s | “Non c’è delega | sarebbe incostituzionale”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) Dopo la Commissione Giustizia del Senato, anche quella dellaincoraggia ila introdurre ipsicoattitudinali per gli aspiranti. Il mezzo è sempre il parere sulla bozza di decreto attuativo della riforma Cartabia sull’ordinamento giudiziario, cioè – per capirsi – la legge che ha introdotto le famigerate “pagelle” per ie la loro valutin base alla conferma o meno dei loro provvedimenti. Come i colleghi di palazzo Madama la settimana scorsa, anche i deputati – nell’esprimere parere favorevole alo – si rivolgono alperché “valuti la possibilità di prevedere l’introduzione dipsicoattitudinali per i candidati in ingresso nei ruoli della magistratura”: una vecchia idea del ...